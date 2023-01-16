Захарян отреагировал на своё попадание в список самых перспективных игроков мира

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал своё включение в список самых перспективных игроков мира.

«Как на это реагирую? Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, — приводит слова Захаряна Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Захаряна заинтересован «Челси». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 15 миллионов евро.