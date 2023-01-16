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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв считает, что приход Абаскаля позитивно повлиял на «Спартак»

16 Января 2023 • 17:25 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака» Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о московской команде, отмечая, что после прихода в клуб тренера Гильермо Абаскаля игра «красно-белых» стала интереснее.

«Пока рано говорить подробно. Да, у «Спартака» появились неплохие матчи. Но результат надо оценивать по прошествии времени. Пока можно сказать, что команда стала веселее и интереснее — это факт», — передает речь Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона 2022/2023 Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе москвичей 36 очков.

Первую строчку занимает петербургский «Зенит» (42 балла).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Сычёв Гильермо Абаскаль
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