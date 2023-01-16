Точилин будет работать в селекционном отделе «Сочи»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин продолжит работать в клубе. Специалист будет трудиться в селекционном отделе клуба, о чём рассказал он сам.

«На сегодняшний момент я остаюсь в структуре клуба и перейду в селекционный отдел. Будем заниматься селекцией», - высказался Точилин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно главным тренером «Сочи» стал опытный российский специалист Курбан Бердыев. Он будет пытаться улучшить турнирное положение команды во второй части сезона 2022/2023. На текущий момент «барсы» занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги. При этом прошлый чемпионат они завершили вторыми.

Сезон РПЛ возобновится в марте.