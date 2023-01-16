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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — о Дзюбе: «Такой футболист без команды не останется, но ему нужно начать играть как можно скорее»

16 Января 2023 • 16:41 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, так как в ноябре прошлого года расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

Сёмин считает, что Дзюбе как можно скорее необходимо определиться с новым местом работы, чтобы не растерять игровую форму.

«Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее журналист Севастиан Терлецкий сообщил, что опытный российский форвард отправился на сборы с московским «Торпедо», который в настоящий момент занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба
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