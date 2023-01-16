​Юран: «Если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, - это путь в никуда»

Тренер Сергей Юран, который в августе прошлого года неожиданно был уволен из «Химок», высказался о Туфане Садыгове. Последний, как известно, является главным инвестором подмосковного клуба.

«Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, - это путь в никуда», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошлой неделе Сергей Юран дал понять, что его отставка из «Химок» была связана с нежеланием обеспечивать игровое время Илье Садыгову – сыну главного инвестора клуба.

В настоящий момент главным тренером «Химок» является Спартак Гогниев.