Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в стан «красно-синих» из «Пари НН» 21-летнего защитника Ильи Агапова.

- Сейчас можно говорить о чём угодно. Всё покажут игры чемпионата. Посмотрим, насколько это усиление или нет. Риски? В любом случае есть риски. А если речь идёт о молодых футболистах, надо понимать, что им вдвойне свойственна нестабильность, и с ними всегда нужно терпение. В любом случае это правильное направление – брать молодого игрока, развивать его и доводить до такого уровня, чтобы он играл за твой клуб на протяжении нескольких сезонов. Опытные не смогут играть в ЦСКА долго, а тот же Агапов, если проявит себя там должным образом, сможет.