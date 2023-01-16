Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Покупка Агапова – правильное направление работы ЦСКА» эксклюзив

16 Января 2023 • 16:33 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в стан «красно-синих» из «Пари НН» 21-летнего защитника Ильи Агапова.

- Сейчас можно говорить о чём угодно. Всё покажут игры чемпионата. Посмотрим, насколько это усиление или нет. Риски? В любом случае есть риски. А если речь идёт о молодых футболистах, надо понимать, что им вдвойне свойственна нестабильность, и с ними всегда нужно терпение. В любом случае это правильное направление – брать молодого игрока, развивать его и доводить до такого уровня, чтобы он играл за твой клуб на протяжении нескольких сезонов. Опытные не смогут играть в ЦСКА долго, а тот же Агапов, если проявит себя там должным образом, сможет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ Илья Агапов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
16:41 · Россия. Премьер-лига
Точилин будет работать в селекционном отделе «Сочи»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о Дзюбе: «Такой футболист без команды не останется, но ему нужно начать играть как можно скорее»
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Юран: «Если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, - это путь в никуда»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: «Покупка Агапова – правильное направление работы ЦСКА» эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин остаётся в «Динамо» - агент
16:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «В России есть футболисты не хуже Мудрика»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Юран считает, что Глушаков найдёт клуб быстрее Дзюбы
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов оценил возможность перехода Захаряна в «Челси»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Спартак» берёт Тавареша на перспективу, он поможет команде»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Вилков: «У Дзюбы получилось бы в судействе»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, почему «Челси» не торопится подписывать Захаряна
15:15 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Кузьмин назвал причину своего отсутствия на сборах команды
14:56 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, в чём Лантратов превосходит Сафонова
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Хапоэль» выкупит Сулейманова у «Краснодара»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв — о том, почему «Челси» до сих пор не подписал Захаряна: «Может быть, сверху говорят, что не надо» 1
Все новости
Рекомендуем