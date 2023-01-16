​Тюкавин остаётся в «Динамо» - агент

Нападающий Константин Тюкавин не станет менять клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Алексей Сафонов, который работает с 20-летним футболистом московского «Динамо».

«Костя на сборах с командной, тренируется, всё отлично. У него контракт. Зимой мы никуда не собираемся, ничего не рассматриваем. Как и любой футболист, Костя выполняет свой контракт», - высказался Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». За первую команду «бело-голубых» форвард провёл 75 матчей, в которых забил 18 голов.

После первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.