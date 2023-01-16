Юран считает, что Глушаков найдёт клуб быстрее Дзюбы

Денис Глушаков и Артём Дзюба в настоящий момент числятся в списке свободных агентов. Российский тренер Сергей Юран уверен в том, что Глушаков быстрее обретёт клубную прописку по сравнению с Дзюбой. Экс-рулевой «Химок» объяснил свою позицию.

«Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Также Юран отметил, что Глушаков является более приземлённым по сравнению с Дзюбой в плане финансовых запросов.

Напомним, что Артём Дзюба находится без клуба уже два с половиной месяца. В начале ноября 34-летний нападающий покинул «Адана Демирспор».