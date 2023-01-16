​Кечинов оценил возможность перехода Захаряна в «Челси»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался на тему возможного перехода хавбека Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

Напомним, что «Челси» проявлял интерес к Арсену Захаряну в конце лета прошлого года. Тогда осуществить трансфер оказалось невозможно по причине проблем с переводом денег в условиях введённых санкций. Судя по всему, «Челси» продолжает держать Захаряна на радаре.

«В ближайшее время история Захаряна с «Челси» точно не состоится. Так видится, что уже на наших футболистов практически никто не обращает внимания. Если что-то могло получиться ранее, то сейчас это кажется нереальным», - высказался Кечинов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В мае Арсен Захарян отпразднует свой 20-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 15 миллионов евро.