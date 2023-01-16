Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, где продолжит карьеру Артём Дзюба.

- Удастся ли найти Дзюбе команду в зимний трансферный период?

- Здесь должно сойтись желание самого Дзюбы и клуба, который его позовет. Мы же не знаем, на каких условиях Артём хочет продолжать карьеру.

- Учитывая информацию о том, что Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо», он согласен не на самые лучшие условия?

- Не знаю, что движет клубом и Дзюбой к этому воссоединению. У Артёма сильная сторона – это игра вверху, а для этого нужны очень активные фланги. У «Торпедо» их практически нет. Команда играет на контратаках, от обороны. Есть очень много нюансов. Во-первых, это борьба за выживание. «Торпедо» ведь не претендует на чемпионство или на тройку лучших. Задача – выжить. А Дзюба долго не играл. Он фактически год нормально не играл.

- В Турции он провел пять матчей.

- Да. Он выходил на замены. Понятно, что функционально он сейчас не готов. Если будет пропускать матчи, будет еще больше терять. Я не вижу смысла «Торпедо» брать Дзюбу. Взоры «автозаводцев» должны быть направлены на других футболистов. А Артём сам должен решать, что ему надо.

- Как считаете, почему Дзюба до сих пор не востребован? Это следствие неудачного турецкого этапа карьеры?

- Да нет. Не думаю. Ходили разговоры про «Рубин», про «Урал». Но только Артёму решать, что он хочет. Но каждый день простоя ему дорого обходится. У него все-таки возраст, скорость пропадает. Он не тренированный, нет запаса прочности. И с каждым днем это будет наслаиваться. А если форсировать подготовку – начнутся травмы, потому что мышцы не готовы к такой работе.

- Вы сказали, что Дзюба не совсем подходит «Торпедо» по стилю, но, возможно, клуб в такой ситуация может позволить себе рисковать?

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- Чтобы Артёма привести в норму, необходимы сборы. Надо разработать под него схему. Это можно сделать, но, опять же, если Дзюба получит травму, то вся схема полетит насмарку. Это большой риск. Да, он опытный футболист и может забивать, но это было раньше. А что сегодня – никто не знает, как получится. Поэтому трансфер рисковый.

- Какова вероятность, что Дзюба выйдет на прежний уровень и начнет забивать?

- Надо создать для него условия. Питать пасами с середины поля. А если он будет стоять впереди, как стул, что это даст? Если не будет передач в штрафную. У Артёма уже нет такой скорости, чтобы привести мяч с центра поля, обыграть троих человек и забить. Он может сыграть столба, придержать мяч и скинуть. Опыт есть. Но ему нужны условия, чтобы команда работала на него, а он забивал.

- Удивитесь, если Артём уйдет в ФНЛ?

- Да нет. Меня ничего не удивит. Если он чувствует, что может помочь «Торпедо», пусть идет. Если нет – может уйти в ФНЛ и, например, бороться с командой за выход в РПЛ.

- Пишут про вариант из Турции. Вы в это верите?

- Это могут вбрасывать агенты, что он востребован, чтобы подогреть интерес. Как турки могут его приглашать, если он почти не играл там и забил один мяч? Человек почти год не играет.

Елена Григорьевская