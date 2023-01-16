​«Хапоэль» выкупит Сулейманова у «Краснодара»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов будет выкуплен у «Краснодара» «Хапоэлем» из Беэр-Шевы за 800 тысяч евро. Об этом рассказывает Walla.

Магомед-Шапи Сулейманов оказался в «Хапоэле» в августе прошлого года, когда израильский клуб арендовал футболиста. В 23 матчах за «Хапоэль» 23-летний Сулейманов записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2,8 миллиона евро.

Добавим, что Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара».