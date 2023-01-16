Известный российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, как сложится ситуация с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан «пенсионеров» в связи с трансфером полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Михаила Мудрика в «Челси».

«Я не знаю, что это будет. Мне трудно сказать, повлияет ли этот переход на судьбу Арсена. Невозможно сейчас сделать какой-либо прогноз», — сказал Непомнящий.

Вчера, 15 января, «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2031 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 70 млн евро.