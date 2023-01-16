Борис Игнатьев: Украинские игроки квалифицированнее российских

Известный российский тренер Борис Игнатьев сопоставил уровень украинских и российских футболистов, опираясь на свой богатый опыт. Поводом стал дорогостоящий трансфер украинца Михаила Мудрика в «Челси». «Шахтёр» гарантированно получит за вингера 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро «горняки» могут заработать за счёт бонусных выплат.

По словам Игнатьева, ему сложно объяснить высокую стоимость трансфера Мудрика, учитывая современные футбольные реалии. Тренер не считает, что Мудрик по уровню соответствует великим атакующим игрокам.

«Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Сёминым работал в «Динамо Киев», и мы видели, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

При этом Борис Игнатьев не взялся сравнивать уровень украинских и российских футболистов на сегодняшний день. По словам тренера, сейчас он не следит за футболом на Украине.