Билялетдинов: «Своими бомбардирскими качествами Дзюба поможет «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо». Напомним, что сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

По мнению Билялетдинова, Дзюба поможет московской команде своими бомбардирскими качествами.

«У «Торпедо» на данный момент исполнителей такого уровня в атаке просто нет. Нет сомнений: если Артём подпишет контракт, без практики не останется», — приводит слова Билялетдинова RT.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Последним клубом Дзюбы на сегодняшний день остаётся турецкий «Адана Демирспор», который футболист покинул в ноябре прошлого года.