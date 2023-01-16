Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива опроверг интерес к Слуцкому

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки прокомментировал слухи относительно возможного назначения Леонида Слуцкого.

«Слуцкий? Это слухи. Мы уже подписали контракт с тренером!» — заявил функционер израильского коллектива в интервью изданию Sport24. Отметим, что наставником «Маккаби» стал Айтор Каранка, сменивший на посту ушедшего в «Краснодар» Владимира Ивича.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который бывший главный тренер российской национальной команды покинул в ноябре 2022 года. Ранее специалист руководил ЦСКА, «Москвой» и «Крыльями Советов».