Михайлов: «Был интерес из Европы, но потом дали понять - из России звать не будут»

Полузащитник Ярослав Михайлов, который выступает в Российской премьер-лиге за «Пари НН», высказался об интересе со стороны европейских клубов.

«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

Полноценным контрактом на Михайлова владеет петербургский «Зенит». Он выступает в нынешнем сезоне за «Пари НН» на правах аренды. В текущей кампании полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.