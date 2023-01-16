Экс-президент «Торпедо»: Дзюбе не будет интересно играть в последней команде РПЛ

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в стан «чёрно-белых».

Тукманов сказал Metaraitings.ru, что сильно сомневается в том, что 34-летний нападающий перейдёт в «Торпедо». Функционер отметил, что для Дзюбы переход в московскую команду не является каким-то спортивным вызовом.

«Артёму не будет интересно играть в команде, которая занимает последнее место в таблице РПЛ», - добавил Тукманов.

Напомним, что Артём Дзюба может в ближайшее время пополнить состав торпедовцев. В прессе ходят слухи о том, что форвард подпишет со столичным клубом контракт до конца сезона.