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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-президент «Торпедо»: Дзюбе не будет интересно играть в последней команде РПЛ

16 Января 2023 • 07:05 Комментировать

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в стан «чёрно-белых».

Тукманов сказал Metaraitings.ru, что сильно сомневается в том, что 34-летний нападающий перейдёт в «Торпедо». Функционер отметил, что для Дзюбы переход в московскую команду не является каким-то спортивным вызовом.

«Артёму не будет интересно играть в команде, которая занимает последнее место в таблице РПЛ», - добавил Тукманов.

Напомним, что Артём Дзюба может в ближайшее время пополнить состав торпедовцев. В прессе ходят слухи о том, что форвард подпишет со столичным клубом контракт до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Александр Тукманов
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