Аршавин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Торпедо»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился с журналистами своим мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

Аршавин сказал «Матч ТВ», что торпедовцам сейчас нужны все, кто может много забивать. Бывший футболист отметил, что форму Дзюба может набрать на сборах, но не факт, что опытный форвард сработается с тренером «Торпедо» Андреем Талалаевым.

«На мой взгляд, у торпедовцев пока маловато шансов на спасение», - добавил Аршавин.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что 34-летний российский футболист подпишет с «Торпедо» контракт до конца сезона.