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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко возглавит клуб из Таджикистана

16 Января 2023 • 04:56 Комментировать

Известный российский специалист Игорь Черевченко поведал о том, что он станет наставником таджикского клуба. Речь идет о клубе «Истиклол». По словам Черевченко, речь идет о годичном соглашении.

- Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта с «Истиклолом». Срок контракта - год, - цитирует слова Черевченко новостное агентство ТАСС.

Напомним, что Черевченко родился в Таджикской ССР в 1974 году и свои первые шаги в футболе делал именно там. В прошлом Черевченко руководил такими клубами, как московский «Локомотив», тульский «Арсенал», калининградская «Балтика», а также «Химки».  

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Евро-Футбол.Ру,
Истиклол Игорь Черевченко
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