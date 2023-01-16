Черевченко возглавит клуб из Таджикистана

Известный российский специалист Игорь Черевченко поведал о том, что он станет наставником таджикского клуба. Речь идет о клубе «Истиклол». По словам Черевченко, речь идет о годичном соглашении.

- Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта с «Истиклолом». Срок контракта - год, - цитирует слова Черевченко новостное агентство ТАСС.

Напомним, что Черевченко родился в Таджикской ССР в 1974 году и свои первые шаги в футболе делал именно там. В прошлом Черевченко руководил такими клубами, как московский «Локомотив», тульский «Арсенал», калининградская «Балтика», а также «Химки».