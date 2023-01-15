Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Это глупость. «Торпедо» нужны сейчас хорошие ребята, бегунки. Им нужна молодежь. А Дзюба - это тормоз. Он ничего не сделает. Он ни в коем случае не потянет даже уровень «Торпедо». Ему нужно заканчивать карьеру. Заканчивать нужно срочно, иначе его оплюют. Забудут все хорошее, что он сделал на чемпионате мира 2018 года. Он тогда сыграл просто удачно. Но удача уходит. Когда класса нет, удача быстро испаряется», - сказал Пономарёв.

Напомним, что свободный агент Артём Дзюба поехал на сборы с «Торпедо». При расчётной трансферной стоимости в 4 млн евро 34-летний форвард является вторым в мире самым дорогим футболистом, который находится без клуба. Лидирует в этом своеобразном рейтинге 30-летний испанец Иско.