Нигматуллин: «Дзюбе нужно переходить в «Торпедо», своего рода «Аль-Насра» он уже не найдёт»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался касательно потенциального перехода форварда Артёма Дзюбы в столичное «Торпедо».

«На сборах у Артёма будет мини-просмотр. После него уже и примут решение. Дзюбе нужно соглашаться и переходить в «Торпедо». Своего рода «Аль-Насра» он уже не найдет», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Дзюба может подписать с «автозаводцами» контракт до завершения нынешнего сезона. В настоящий момент Артём находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор».