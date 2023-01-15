​Семак рассказал, когда к «Зениту» присоединится Ренан

Недавно «Зенит» объявил о трансфере защитника Роберта Ренана – 19-летний футболист переходит в питерский клуб из «Коринтианса». Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак ответил на вопрос, когда Ренан присоединится к команде.

«Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодежный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю», - высказался Семак, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Семак отметил, что Ренан является талантливым, но при этом молодым футболистом. Тренер «Зенита» не рискнул прогнозировать, сколько времени бразильцу понадобится на адаптацию в новой команде.

Отметим, что «Зенит» уже начал первый зимний сбор в Катаре.