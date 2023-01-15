​«Зенит» начал тренировки в Катаре без Вендела

В воскресенье «Зенит» начал первый зимний сбор в Катаре. Как сообщает телеграм-канал «Циммес_шоу», стартовую тренировку питерской команды пропустил полузащитник Маркус Вендел. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сказал, что 25-летний бразилец присоединится к команде в ближайшее время.

После первой части чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» питерцы опережают на шесть зачётных баллов.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх предыдущих сезонов.