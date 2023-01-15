У Газзаева спросили, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»

Известный российский тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за титул чемпиона России.

«Сейчас сложно сказать. Непонятна ситуация с Промесом. А он, на мой взгляд, лучший игрок первой части чемпионата», - высказался Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Газзаев считает, что уровень конкурентоспособности «Спартака» зависит от Промеса. При этом нидерландский нападающий, как известно, не поехал на зимние сборы вместе с командой.

«Если он [Промес] продолжит играть так же, как и в первой части, не исключено, что в борьбе за чемпионство может появиться интрига», - считает экс-рулевой ЦСКА.

После первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.