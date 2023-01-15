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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Торпедо» точно нужен Дзюба, он хорошо умеет забивать голы»

15 Января 2023 • 19:53 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо», отмечая, что клубу из Москвы точно пригодится такой игрок – как Артём.

«Дзюбе надо играть. «Торпедо» он точно нужен, потому что хорошо умеет забивать голы. Самое главное, здорово цепляется за мяч. Если есть возможность, то лучше играть в команде, которая за что-то борется, чем перейти в клуб и не играть — как было в Турции», — цитирует речь Силкина «Чемпионат».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летний форвард, который является на данный момент свободным агентом, может заключить контракт с «Торпедо» до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Сергей Силкин Трансферы футбола - зима 2023
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