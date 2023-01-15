Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился своим мнением о потенциальном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо», отмечая, что россиянин действительно сможет помочь команде из Москвы.

«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артём – свободный агент, он перейдет в тот клуб, который будет в нем заинтересован. Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Все будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть, решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать», – цитирует речь Семшова Metaratings.ru.

Напомним, что последним клубом в карьере Дзюбы на данный момент был «Адана Демирспор», в составе которого Артём провел 4 матча и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего россиянина в 4 миллиона евро.