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Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо»

15 Января 2023 • 19:38 Комментировать (1)

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился своим мнением о потенциальном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо», отмечая, что россиянин действительно сможет помочь команде из Москвы.

«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артём – свободный агент, он перейдет в тот клуб, который будет в нем заинтересован. Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Все будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть, решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать», – цитирует речь Семшова Metaratings.ru.

Напомним, что последним клубом в карьере Дзюбы на данный момент был «Адана Демирспор», в составе которого Артём провел 4 матча и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Торпедо Москва Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Января 2023 в 20:57
ай зюба хотя и покручее шмеци но дажа он не паможец тарпеде.. А-ха-ха-ха! )))
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