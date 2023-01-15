Леандро Фернандес: «Торпедо» - не уровень Дзюбы»

Леандро Фернандес, который в своё время выступал в России за «Динамо», дал комментарий насчёт возможного перехода Артёма Дзюбы в «Торпедо».

По словам Фернандеса, он удивлён тем фактом, что Дзюба остался без клуба, учитывая его уровень. Леандро считает, что уровень 34-летнего форварда выше, чем уровень «Торпедо». Москвичи, как известно, занимают последнее место в таблице РПЛ после семнадцати сыгранных туров.

«Они же последние в РПЛ. Это не уровень российского бомбардира. Он ещё может поиграть в хороших командах Премьер-лиги», - сказал Фернандес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Артём Дзюба числится в списке свободных агентов с начала ноября.