​«Шахтёр» получит за Мудрика больше денег, чем клубы РПЛ заработали на трансферах за рубеж с 2009 года

Михаил Мудрик сменил «Шахтёр» на «Челси» - в воскресенье 22-летний украинец заключил контракт с лондонским клубом. По данным прессы, украинский клуб гарантированно получит за трансфер Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «горняки» могут заработать как бонусы.

Журналисты из Metaratings произвели подсчёты и сделали вывод: за трансфер Михаила Мудрика «Шахтёр» получит больше денег, чем клубы РПЛ заработали на трансферах за рубеж с лета 2009 года. За 13 с половиной лет на таких сделках представители РПЛ заработали 69,5 миллиона евро.

Напомним, что «Челси» в борьбе за подписание Михаила Мудрика опередил «Арсенал».