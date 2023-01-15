Бородюк прокомментировал возможный уход Баринова из «Локомотива»

Экс-наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк не считает огромной проблемой для «Локомотива» возможный уход полузащитника Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Уход Баринова? Незаменимых в футболе нет! Главное, чтобы «Локомотив» хорошо сработал на трансферном рынке. У них есть финансы на это. Конечно, уход ключевого игрока всегда имеет какое-то определяющее значение. Ну, уйдет, будет играть другой футболист», — цитирует речь Бородюка «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Российской Премьер-лиги 26-летний россиянин забил 1 гол и оформил 1 результативную передачу в 16 поединках.

Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость Баринова составляет 9 миллионов евро.