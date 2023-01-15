Газзаев считает, что Баринову нужно переходить «Бешикташ»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника московского «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» — три ведущих клуба Турции. Эти клубы регулярно играют в Лиге чемпионов. Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Тем более сегодня, когда наш футбол в изоляции», — передает слова Газзаева Sport24.

За 16 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-лиги Баринов забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста сборной России в 9 миллионов евро.