​Гайч может уйти из ЦСКА – у него есть 3 варианта

Нападающий Адольфо Гайч может уйти из ЦСКА в зимнее трансферное окно. Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

По данным источника, у 23-летнего Адольфо Гайча есть несколько вариантов трудоустройства в родной Аргентине. Так, интерес к форварду проявляют «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс».

За ЦСКА Адольфо Гайч провёл 30 матчей, в которых записал на свой счёт три гола. В последние годы аргентинец дважды ездил в аренды – сначала в «Беневенто», а затем в «Уэску».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Адольфо Гайча в 1,8 миллиона евро.