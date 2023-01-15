​Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС в Азию

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как известно, РФС может перебраться в АФК в случае, если добиться возвращения в турниры УЕФА в обозримом будущем не удастся. В настоящий момент российский футбол находится под санкциями со стороны УЕФА.

«А ждут ли нас там - в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не даёт. Придём мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Григорий Иванов отметил, что он склоняется к тому, что РФС будет лучше оставаться в Европе.