Агент Гиговича — о переходе игрока в «Митьюлланд»: «Речь идет о бесплатной аренде»

Агент Армина Гиговича Харис Скендерович сообщил, что футболист перейдет в датский «Митьюлланд» на правах бесплатной аренды.

«Речь идет об аренде до лета, аренда — бесплатная», — передает слова Скендеровича «РБ Спорт».

Напомним, что последние пол года Гигович играл за клуб «Оденсе». Игрок использовал функцию приостановки контракта с российской командой, которую предоставили в то время в ФИФА.

В 9 матчах чемпионата Дании 20-летний шведский полузащитник забил 1 гол.

Контракт Армина с «Ростовом» действует до 2025 года. Трансферный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.