«Зуб потерян»: В ЦСКА рассказали о состоянии Карраскаля

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль не смог доиграть воскресный товарищеский матч против «Симбы» из-за полученного повреждения. Колумбиец покинул футбольное поле после начала кровотечения.

Комментарий по поводу состояния Хорхе Карраскаля дал Эдуард Безуглов, являющийся главным врачом ЦСКА.

«Карраскалю сломали зуб. В целом всё нормально, но зуб потерян. Думаю, найдём, где в Эмиратах ему восстановить. Возможно, есть и сотрясение, посмотрим. Хорхе получил удар локтем в лицо», - высказался Безуглов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между ЦСКА и «Симбой» завершился вничью со счётом 2:2.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.