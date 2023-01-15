​Абаскаль высказался о начале сбора «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о начале первого зимнего сбора.

«Первые два дня, которые мы провели в Москве, были важны. Мы провели медицинское обследование, провели тесты, посмотрели, в каком состоянии футболисты. А теперь мы провели первые тренировки. Как всегда, они для того, чтобы почувствовать мяч, чтобы понять, кто в каком состоянии находится футболисты.

Пауза была длинной, но у футболистов была специальная программа, чтобы они в оптимальной форме вышли из отпуска. Как известно, время – это золото», - сказал Абаскаль в интервью клубной пресс-службе.

После первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице.