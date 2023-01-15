​Карраскалю разбили нос в товарищеском матче

В воскресенье ЦСКА проводил товарищеский матч против «Симбы». Для команды Владимира Федотова это была первая игра в 2023 календарном году. «Армейцы» вели с разницей в два гола, но упустили преимущество – матч завершился со счётом 2:2.

В концовке игры атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил повреждение – колумбийцу разбили нос. Футболист покинул поле и уже на него не вернулся.

В ближайшее время пресс-служба ЦСКА наверняка расскажет о состоянии Хорхе Карраскаля более подробно.

Добавим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.