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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА сыграл вничью с «Симбой» в первом матче в году

15 Января 2023 • 16:59 Комментировать

В воскресенье ЦСКА проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Команда Владимира Федотова играла против «Симбы» из Танзании. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. После первого тайма «армейцы» вели с разницей в два гола – авторами результативных ударов стали Фёдор Чалов и Хесус Медина. Тем не менее, во второй половине игры «Симбе» удалось отыграться.

После первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 зачётных баллов.

Футбольный сезон в России возобновится в феврале кубковыми матчами.

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:2Симба
(1:0) Чалов Фёдор4'  
(2:0) Медина Хесус28'  
  52' (2:1)
  76' (2:2)
Боков ДанилаНабабкин КириллГайич Милан IIIБарбоза Мойзес РобертоДивеев ИгорьЗделар СашаОбляков ИванМедина ХесусЕрмаков НикитаМендес ВикторЧалов Фёдор
Запасные: Акинфеев ИгорьМухин МаксимЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорЩенников ГеоргийДа Силва Роша ВиллианКарраскаль ХорхеЗаболотный АнтонКисляк МатвейЗайнутдинов БактиёрКучаев КонстантинТороп ВладиславАрбузов Ярослав
Манула АишиКапомбе ШомариУаттара МохаммедНтибазонкиза СаидиКануте СадиоОньянго ДжоашНьони ЭрастоЧама КлатусМохамед ХуссейнБокко Джон
15 января.

 

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