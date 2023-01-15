​ЦСКА сыграл вничью с «Симбой» в первом матче в году

В воскресенье ЦСКА проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Команда Владимира Федотова играла против «Симбы» из Танзании. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. После первого тайма «армейцы» вели с разницей в два гола – авторами результативных ударов стали Фёдор Чалов и Хесус Медина. Тем не менее, во второй половине игры «Симбе» удалось отыграться.
После первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 зачётных баллов.
Футбольный сезон в России возобновится в феврале кубковыми матчами.
Протокол игры
|(1:0) Чалов Фёдор4'
|(2:0) Медина Хесус28'
|52' (2:1)
|76' (2:2)
Боков Данила•Набабкин Кирилл•Гайич Милан III•Барбоза Мойзес Роберто•Дивеев Игорь•Зделар Саша•Обляков Иван•Медина Хесус•Ермаков Никита•Мендес Виктор•Чалов Фёдор
15 января.
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