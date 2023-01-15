​ЦСКА сыграл вничью с «Симбой» в первом матче в году

В воскресенье ЦСКА проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Команда Владимира Федотова играла против «Симбы» из Танзании. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. После первого тайма «армейцы» вели с разницей в два гола – авторами результативных ударов стали Фёдор Чалов и Хесус Медина. Тем не менее, во второй половине игры «Симбе» удалось отыграться.

После первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 зачётных баллов.

Футбольный сезон в России возобновится в феврале кубковыми матчами.