​Абаскаль рассказал о состоянии Мозеса

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии полузащитника команды Виктора Мозеса, с которым он виделся в декабре в Лондоне.

Напомним, что Виктор Мозес получил серьёзную травму ахиллова сухожилия ещё в августе. Нигериец перенёс операцию и с тех пор восстанавливается.

«Мы с нетерпением ждём возвращения Мозеса в состав. Мы встречались, общались, составляли всё с планом восстановления. Важно, чтобы мы не торопились с восстановлением и шли последовательно. Мозес сможет присоединиться к нам через две недели. Надеюсь, что он сможет помочь команде уже в первых матчах после возобновления сезона», - сказал Абаскаль пресс-службе клуба.

На днях «Спартак» начал подготовку ко второй части сезона 2022/2023 на сборе в ОАЭ.