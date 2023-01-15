​Абаскаль рассказал, как работает Промес – форвард не поехал на сборы

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с Куинси Промесом, не поехавшим с командой на сборы в ОАЭ.

Напомним, что Куинси Промес попросил клуб об индивидуальной работе из-за личных обстоятельств.

«Если мы говорим об объёме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то Промес будет работать наравне со всей командой. Сегодня у Куинси было две тренировки, мы всё время на связи. Что касается объёма, мы постараемся сделать так, чтобы он совпадал с тем, который получает здесь команда», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе «Спартака».

После первой части сезона «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.