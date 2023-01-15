​Датский клуб взял Гиговича в аренду у «Ростова»

Полузащитник Армин Гигович продолжит выступать в Дании. «Мидтьюлланн» объявил об аренде 20-летнего шведа у «Ростова». Договор между клубами рассчитан до средины текущего календарного года.

Армин Гигович ранее выступал в аренде за другой датский клуб – за «Оденсе». Соглашение истекло в конце прошлого календарного года.

Отметим, что за первую команду «Ростова» Армин Гигович провёл 30 официальных матчей. В них шведский полузащитник записал на свой счёт один гол.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Армина Гиговича в 2 миллиона евро.