Бородюк рассказал, что думает о переходе Дзюбы в «Торпедо»

Футбольный тренер Александр Бородюк, ранее занимавший пост главного тренера столичного «Торпедо», поделился мнением о потенциальном трансфере центрфорварда Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев».

«Что касается Дзюбы, то при отсутствии нападающего, он может помочь. Последний ли это шанс Дзюбы? Главное, чтобы он доказывал все на футбольном поле, а он способен на это», - приводит слова наставника «Спорт-экспресс».

Ранее появилась новость, что Дзюба подпишет с «Торпедо» трудовое соглашение до конца текущего года. В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор».