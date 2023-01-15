Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кобнан подписал контракт с «Краснодаром» официально

15 Января 2023 • 15:47 Комментировать

«Краснодар» завершил трансфер нападающего Мозеса Кобнана Дэвида, который был анонсирован ещё десять дней назад. 20-летний нигериец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2026 года.

За «Краснодар» Мозес Кобнан Дэвид будет выступать под номером 90.

Ранее Мозес Кобнан Дэвид играл в Словакии за клуб «Железьярне Подбрезова». Теперь футболист попробует себя в чемпионате России.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» на текущий момент команда отстаёт на 17 зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Мозес Кобнан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Датский клуб взял Гиговича в аренду у «Ростова»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Бородюк рассказал, что думает о переходе Дзюбы в «Торпедо»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Кобнан подписал контракт с «Краснодаром» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Торпедо» сомневается в необходимости трансфера Дзюбы – источник слухи
15:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» мог подписать бразильца из ОАЭ
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Первый тренер Дзюбы: «Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Карабаха» высказался об интересе «Краснодара» эксклюзив
15:08 · Россия. Премьер-лига
Стипиди высмеял информацию о трансфере Захаряна в «Челси»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис считает, что в РПЛ боятся Дзюбу
14:47 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили ответил, спасёт ли Дзюба «Торпедо» от вылета
14:41 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Дзюба объехал полземли, но никому не нужен»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил трансфер Дзюбы в «Торпедо»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Дзюба подходит «Торпедо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и «Торпедо»: идут переговоры
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что зимой Уткин не покинет «Ростов»
Все новости
Рекомендуем