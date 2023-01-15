«Краснодар» завершил трансфер нападающего Мозеса Кобнана Дэвида, который был анонсирован ещё десять дней назад. 20-летний нигериец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2026 года.

За «Краснодар» Мозес Кобнан Дэвид будет выступать под номером 90.

Ранее Мозес Кобнан Дэвид играл в Словакии за клуб «Железьярне Подбрезова». Теперь футболист попробует себя в чемпионате России.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» на текущий момент команда отстаёт на 17 зачётных баллов.