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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренер «Торпедо» сомневается в необходимости трансфера Дзюбы – источник слухи

15 Января 2023 • 15:26 Комментировать

В последние часы слухи активно связывают Артёма Дзюбу с «Торпедо», занимающим последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона. Как стало известно «РИА Новости», трансфер Дзюбы активно лоббирует Илья Геркус, который занимает пост президента «Торпедо».

В то же время источник отмечает, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сомневается в необходимости подписания Артёма Дзюбы. Специалист учитывает риски, связанные с появлением этого футболиста в команде.

Артёму Дзюбе 34 года. Примерно два с половиной месяца нападающий находится без клубной прописки после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Андрей Талалаев Илья Геркус
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