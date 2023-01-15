В последние часы слухи активно связывают Артёма Дзюбу с «Торпедо», занимающим последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона. Как стало известно «РИА Новости», трансфер Дзюбы активно лоббирует Илья Геркус, который занимает пост президента «Торпедо».

В то же время источник отмечает, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сомневается в необходимости подписания Артёма Дзюбы. Специалист учитывает риски, связанные с появлением этого футболиста в команде.

Артёму Дзюбе 34 года. Примерно два с половиной месяца нападающий находится без клубной прописки после ухода из турецкого «Адана Демирспор».