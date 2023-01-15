«Спартак» мог подписать бразильца из ОАЭ

Бразильский защитник Эрик, который выступает в чемпионате ОАЭ за «Аль-Айн», мог продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Согласно информации журналистов Metaratings.ru, подписать 21-летнего южноамериканца хотел московский «Спартак».

Трансфер игрока мог обойтись москвичам в 1,5 миллиона евро, а его оклад составлял бы порядка 600 тысяч в год. Однако, в конечном счете, «Спартак» отказался от такой сделки.

Бразилец защищает цвета «Аль-Айна» с 2020 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года. В текущем сезоне Эрик принял участие в 15 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.