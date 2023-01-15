​Первый тренер Дзюбы: «Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»

Александр Шупляков, который является первым тренером Артёма Дзюбы, сказал несколько слов на фоне последних слухов о форварде.

Ранее сообщалось, что 34-летний Артём Дзюба в обозримом будущем может перебраться в московское «Торпедо».

По мнению Шуплякова, у Дзюбы в настоящий момент хватает вариантов по трудоустройству.

«Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что всё будет хорошо - он же оптимист. Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжёлая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде», - высказался Шупляков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семнадцати прошедших турах московская команда смогла набрать всего лишь шесть зачётных баллов.