Хьюго Кахудо, агент полузащитника «Карабаха» Леандро Андраде, прокомментировал информацию о возобновлении интереса «Краснодара» к своему клиенту.

«Из России к нам никто не обращался, может быть клуб и заинтересован, но мне об этом ничего неизвестно», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в приглашении Андраде и сохраняет к нему интерес после трансфера Кади Боржеса. При этом, «Карабах» не хочет расставаться с полузащитником, «Краснодар» должен будет заплатить сумму отступных в размере одного миллиона евро, чтобы трансфер состоялся.