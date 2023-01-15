Стипиди высмеял информацию о трансфере Захаряна в «Челси»

Функционер Павел Стипиди высказался о потенциальном трансфере полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Никто никогда не звал Захаряна в «Челси». Возможно, на уровне обывательском разговор велся. О каком Захаряне речь может идти в «Челси»? Смешно слушать такое», - приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

Летом сообщалось, что «Челси» был готов воспользоваться опцией в контракте 19-летнего игрока и выкупить его у «Динамо». Стороны якобы вели переговоры, но не успели оформить трансфер до дедлайна.

Захарян оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.