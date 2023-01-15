​Канчельскис считает, что в РПЛ боятся Дзюбу

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о будущем форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, что с начала ноября Артём Дзюба не имеет клубной прописки. Тогда 34-летний россиянин расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор», где как следует заиграть ему так и не удалось.

«Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжёлого характера Артёма. Приход Дзюбы - это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят. Ещё есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Торпедо». Московская команда после первой части чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Артёма Дзюбу в 4 миллиона евро.