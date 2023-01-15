Кавазашвили ответил, спасёт ли Дзюба «Торпедо» от вылета

Экс-голкипер «Спартака», а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ в случае подписания бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Уверен, он не вытащит «Торпедо» с последнего места. Дзюба не будет выкладываться на 100%. Артём хочет, чтобы ему выплачивали бонусы, как у Роналду. Но так не будет. Так себя вести глупо!» - цитирует Кавазашвили издание «Чемпионат».

В ближайшее время Дзюба может подписать с «Торпедо» контракт до завершения нынешнего сезона. Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел всего пять матчей и забил один гол.