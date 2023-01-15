Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили ответил, спасёт ли Дзюба «Торпедо» от вылета

15 Января 2023 • 14:47 Комментировать

Экс-голкипер «Спартака», а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ в случае подписания бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Уверен, он не вытащит «Торпедо» с последнего места. Дзюба не будет выкладываться на 100%. Артём хочет, чтобы ему выплачивали бонусы, как у Роналду. Но так не будет. Так себя вести глупо!» - цитирует Кавазашвили издание «Чемпионат».

В ближайшее время Дзюба может подписать с «Торпедо» контракт до завершения нынешнего сезона. Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел всего пять матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис считает, что в РПЛ боятся Дзюбу
14:47 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили ответил, спасёт ли Дзюба «Торпедо» от вылета
14:41 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Дзюба объехал полземли, но никому не нужен»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил трансфер Дзюбы в «Торпедо»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Дзюба подходит «Торпедо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и «Торпедо»: идут переговоры
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что зимой Уткин не покинет «Ростов»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к Хаджикадуничу
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Нидерландский журналист: «Как подобает преступнику, Промес прячется в России» 2
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Дзюбе не стоит переходить в «Торпедо»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «У Дзюбы нет других вариантов, он подпишет контракт с «Торпедо»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Хаджикадунич попал в сферу интересов «Ювентуса»
12:40 · Россия. Премьер-лига
«Палмейрас» отказался от Клаудиньо
12:32 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о возможном переходе Тавареша и Дуарте в «Спартак»: Сейчас такие покупки опасны, лучше укреплять состав кем-нибудь из россиян
Все новости
Рекомендуем