Ветеран «Спартака»: «Дзюба объехал полземли, но никому не нужен»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный трансфер экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в столичное «Торпедо».

«Артём уже объехал полземли, но нигде не смог заиграть и найти себе место. Сейчас возвращается в Россию - в команду, которая идёт на самом последнем месте. Больше никому не нужен», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ожидается, что 34-летний бомбардир заключит с «Торпедо» краткосрочный контракт до лета текущего года.

«Автозаводцы» являются главным аутсайдером Премьер-лиги. Москвичи набрали всего шесть очков после 17 туров.