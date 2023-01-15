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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Спартака»: «Дзюба объехал полземли, но никому не нужен»

15 Января 2023 • 14:41 Комментировать

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный трансфер экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в столичное «Торпедо».

«Артём уже объехал полземли, но нигде не смог заиграть и найти себе место. Сейчас возвращается в Россию - в команду, которая идёт на самом последнем месте. Больше никому не нужен», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ожидается, что 34-летний бомбардир заключит с «Торпедо» краткосрочный контракт до лета текущего года.

«Автозаводцы» являются главным аутсайдером Премьер-лиги. Москвичи набрали всего шесть очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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